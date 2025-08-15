Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem boşanıyor! Altınlarını geri isteyip nedenini açıkladı

Yalnızca 4 ay önce Fatih Erdem'le görkemli bir aşiret düğünüyle evlenen Aleyna Dalveren, altınların adeta yağdığı ihtişamlı takı töreniyle sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Ancak büyük ses getiren bu evlilik kısa sürdü. Dalveren boşanmak için işlemleri başlattığını açıkladı.

İlgili Haber Aleyna Dalveren boşanıyor mu? İş adamı Fatih Erdem ile evliydi

KEMERİ, KOLYESİ, TACI… 5 KİLO ALTIN TAKILMIŞTI

Aleyna Dalveren’in çok konuşulan aşiret düğününde, İbrahim Tatlıses sahne almış, konuklar arasında Şafak Sezer gibi ünlü isimler dikkat çekmişti. Saatlerce süren takı merasimi sırasında davetliler, hediyelerini takdim edebilmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu. Aleyna Dalveren’e toplamda 5 kilo altın takılırken, düğünle ilgili her detay sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Dalveren’in gelinliğiyle bütünleşen altın kemer, bileklik, kolye ve taç çok konuşulmuştu.

FOTOĞRAFLARI VE SOYADINI KALDIRDI

Ancak Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem’in evliliği kısa sürdü. Çiftin son hamleleri, aralarındaki problemlerin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Dalveren, sosyal medya hesabından eşiyle ve düğünle ilgili tüm paylaşımları kaldırırken, profilinden “Erdem” soyadını da sildi.

ALEYNA DALVEREN: YAŞADIKLARIM ÇOK AĞIR

3 milyon takipçili Instagram hesabından ilk olarak, “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır... Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var, acelesi yok” mesajını paylaşan Dalveren, imalı sözleriyle dikkat çekti. Hemen ardından yaptığı paylaşımda ise, “Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla ilgisi yok, bu bir karakter meselesi” diyerek yaşadığı zorluklara vurgu yaptı.

ALTINLARINI İSTEDİ: HEPSİNİ BEN ALDIM

Boşanma iddialarının yoğunlaşmasının ardından sessizliğini bozan Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düğünde takılan altın tasma ve eldivenin kendisine ait olduğunu belirtti. Yayınladığı videoda ise “Bana ait olan şeyleri bekliyorum. Bu altın muhabbeti mesela… Tasma, eldiven, o, bu, şu… Hepsini ben kendim aldım. Bunların hepsini ben aldım, ben yaptım” ifadelerini kullandı.