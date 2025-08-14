Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aleyna Dalveren boşanıyor mu? İş adamı Fatih Erdem ile evliydi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni, aynı zamanda şarkıcı olan Aleyna Dalveren geçtiğimiz nisan ayında iş adamı Fatih Erdem ile görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girmişti. Sosyal medyada günlerce konuşulan düğünde İbrahim Tatlıses sahne almış, takılan takılar saymakla bitmemişti. Aleyna Dalveren şu günlerde paylaşımları ile konuşuluyor, boşanma aşamasında olduğu iddia ediliyor. Peki doğru mu? İşte son yaşananlar...

Sosyal medyada en çok takip edilen fenomenlerinden Aleyna Dalveren yine gündem oldu. Dalveren geçtiğimiz nisan ayında dillere destan bir düğünle evlenmişti. Ayrılık söylentileri çıktı, peki Aleyna Dalveren boşanıyor mu? İş adamı kocası Fatih Erdem'den bir açıklama var mı? İşte merak edilenler ve detaylar... 

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

Aleyna Dalveren, sosyal medya fenomeni olarak tanınır aynı zamanda şarkıcıdır. Oyunculuk alanında da birçok projeye imza atmıştır. Şimdilerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmektedir. 

ALEYNA DALVEREN KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Dalveren, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da büyüyen isim, Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okudu. İlk kez 5 yaşında bir reklam filminde oynayarak televizyon camiasına adım attı. 'Bugün Ne Giysem' adlı moda yarışmasına katıldı. Ardından 'Arka Sokaklar' ve 'Umutsuz Ev Kadınları' gibi dizilerde rol aldı. 1994 doğumlu olan Aleyna Dalveren, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

ALEYNA DALVEREN NERELİ?

Aleyna Dalveren İstanbulludur, İstanbul'da doğup büyümüştür.

Aleyna Dalveren boşanıyor mu? İş adamı Fatih Erdem ile evliydi - 1. Resim

ALEYNA DALVEREN BOŞANIYOR MU?

Aleyna Dalveren, geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Fatih Erdem ile şatafatlı bir düğünle dünya evine girmişti. Ancak mutlulukları yerini kriz iddialarına bıraktı. Dalveren’in sosyal medya hesabında yaptığı son değişiklikler, evlilikte ciddi sorunlar olduğuna işaret etti.

FATİH ERDEM'İ SİLDİ Mİ?

Dalveren, eşi Fatih Erdem’e dair tüm paylaşımlarını kaldırdı. Profilinden “Erdem” soyadını da silen şarkıcı, üstü kapalı ifadelerle dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Zamanı var, acelesi yok” diye paylaşımda bulunan Dalveren, net mesajlar verdi. “Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla ilgisi yok, tamamen karakter meselesi” sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Dalveren’in paylaşımları boşanma söylentilerini güçlendirdi. 

