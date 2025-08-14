Düğününde 5 kilo altın takılmıştı! Aleyna Dalveren’in mutluluğu kısa sürdü

Şarkıcılık da yapan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Fatih Erdem ile geçtiğimiz aylarda Dubai’de nikah masasına oturmuştu. Çift, daha sonra ise İstanbul’da görkemli bir düğün yaptı.

DÜĞÜNDE TAM 5 KİLO ALTIN TAKILDI

Lüks detayların çok konuşulduğu törende, sahneye ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses çıktı. Uzun süren takı töreninde davetliler, hediyelerini sunmak için uzun sıralar oluşturdu. Aleyna Dalveren’e toplamda 5 kilo altın takılırken, düğüne ait detaylar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TÜM FOTOĞRAFLARINI SİLDİ, SOYADINI KALDIRDI

Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem’in mutluluğu uzun sürmedi. Çiftin son hamlesi, evliliklerinde sorunlar yaşandığını gözler önüne serdi. Dalveren, sosyal medya hesabından düğününe ve eşine ait tüm fotoğrafları sildi. Profilinden ‘Erdem’ soyadını da kaldırdı.

PEŞ PEŞE MANİDAR PAYLAŞIM…

Ünlü isim son yaptığı manidar paylaşımla ayrılık iddialarını da güçlendirdi. 3 milyon takipçili Instagram hesabından, ilk olarak “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır... Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var, acelesi yok” sözlerine yer verdi.

Ardından yaptığı “Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla ilgisi yok, bu bir karakter meselesi” sözleriyle dikkat çekti.

Dalveren’in bu açıklamaları boşanma söylentilerini daha da alevlendirdi.