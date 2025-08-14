Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İbrahim Tatlıses Megri Megri türküsünün Türkçesi ne? Yeni versiyonu tüm dijital platformlarda yayımlandı

İbrahim Tatlıses Megri Megri türküsünün Türkçesi ne? Yeni versiyonu tüm dijital platformlarda yayımlandı
İbrahim Tatlıses terörsüz Türkiye sürecine en çok destek veren sanatçılardan biriydi. Ünlü şarkıcı Megri Megri türküsünü yeniden seslendirdi, bu defa Türkçe olarak. İnternette şu sıralar en çok aratılan konulardan biri de "Megri Megri türküsünün Türkçesi ne?" oldu. Türkünün yeni versiyonu aynı zamanda tüm dijital platformlarda yayımlandı, işte o sözler...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses barış sürecine özel bir parça yayımladı. Türkü kısa sürede viral oldu, üstelik tanıdıktı tek farkla bu defa sözler Türkçe oldu. İbrahim Tatlıses'in Megri Megri türküsünün Türkçesi merak ediliyordu, kendisi seslendirdi yeni versiyon her yerden verildi. 

ERDOĞAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Tatlıses Megri Megri türküsünü bu defa Türkçe olarak seslendirdi. Şarkıcı klibinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir." sözlerine de yer verdi.

AÇIKLAMA GELDİ: BARIŞ SÜRECİNE İTHAFEN

Poll Production'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Sanatçı, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği 'Megri Megri' türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı. Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından 'Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir."

MEGRİ MEGRİ TÜKÇE SÖZLERİ

 Barış geldi şehrimize

▪️ Megri megri, daye megri (ağlama anne)

▪️ Barış geldi şehrimize

▪️ Megri megri, daye megri

▪️ Bayram geldi evimize 

▪️ Megri megri, babo megri 

▪️ Megri megri, daye megri, (ağlama anne)

▪️ Ben babayım, sen ana

▪️ Megri megri, daye megri (ağlama anne)

▪️ Yeter artık, duyduk kana

▪️ Megri megri, daye megri (ağlama anne)

▪️ Diyarbakır, Allah vekil

▪️ Megri megri, daye megri (ağlama anne)

▪️ Urfa, Mardin buna kefil

▪️ Megri megri, daye megri (ağlama anne)

Tatlıses, bu şarkının aslını geçtiğimiz yıllardaki çözüm sürecinde Diyarbakır’da sahneye çıkıp, Şivan Perver ile birlikte seslendirmişti. 

 

