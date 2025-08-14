Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ezhel'den skandal yorum… "Türklüğümden utanç duyuyorum" dedi, tepki yağıyor

Ezhel’den skandal yorum… “Türklüğümden utanç duyuyorum” dedi, tepki yağıyor

Siyasi açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen rapçi Ezhel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Türk deyince akla asalet adalet ve mutluluk gelmedikçe ben Türklüğümden utanç duyuyorum” ifadelerini kullandı. Yunanistan milli marşı üzerinden Türkiye’ye yönelik eleştiriler yapan isim tepki topladı.

Son zamanlarda siyasi açıklamaları ve sert sözleriyle sık sık adından söz ettiren rapçi Ezhel, bu kez sosyal medyada yaptığı bir yorumla gündeme oturdu. Yıllar önce Almanya’ya yerleşen isim, Instagram’da paylaşılan bir gönderiye yazdığı ifadelerle eleştirilerin hedefi oldu.

“Milli marşında ‘Türk’ kelimesi geçen ülkeler” başlıklı derleme paylaşımına yorum yapan Ezhel, Yunanistan milli marşını örnek göstererek Türkiye’ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Ezhel’den skandal yorum… “Türklüğümden utanç duyuyorum” dedi, tepki yağıyor - 1. Resim

“TÜRKLÜĞÜMDEN UTANÇ DUYUYORUM”

Türklükten utanç duyduğunu vurgulayan Ezhel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Başkalarına zulmettiğini fark ettiğinde Türklük kaybettiği gücüne yeniden ulaşabilir. Zulümden keyif aldığımız için yazıldı bu marşlar. Adaletle anılalım. O zaman milliyetimize hizmet etmiş olacağız. Hatalarımızı kabul edelim. İnsan kesmekle gurur duyarak daha ne kadar ilerleyebiliriz? Türk deyince akla asalet adalet ve mutluluk gelmedikçe ben Türklüğümden utanç duyuyorum. Böyledir.”

Ezhel’den skandal yorum… “Türklüğümden utanç duyuyorum” dedi, tepki yağıyor - 2. Resim

YORUMLAR GECİKMEDİ

Ezhel’in sözlerinin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcılardan “Beğendiği ülkeye defolup gidebilir” , “Asla utanmadım ve utanacak bir tarihimiz olduğunu düşünmüyorum! Her zaman Türk olmaktan gurur duyuyorum!” şeklinde yorumlar geldi.

TÜGŞAV, EZHEL’İN BAĞIŞINI REDDETMİŞTİ

Öte yandan Ezhel, daha önce farklı bir konuyla gündeme gelmişti. Rapçi Ezhel, sosyal medya hesabından kazandığı bir tazminatı TÜGŞAV (Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı)'a bağışladığını duyurmuştu. Bunun üzerine TÜGŞAV, bölücü terör örgütüne destek veren kişilerden bağış kabul etmeyeceklerini duyurmuştu. Yapılan açıklamada ise “Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

