Donanmamız güvenliğe katkı sağlıyor! Karadeniz'de kuş uçurtmuyoruz

Güncelleme:
Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu’nun, NATO üyesi Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin Karadeniz’deki mayın temizleme görev gücünü genişletmesi gerektiğini açıklamasının ardından gözler Karadeniz’in güvenliğine çevrildi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Mosteanu’nun çağrısı, üç ülkenin mevcut iş birliğini güçlendirme ve Karadeniz’deki güvenlik şemsiyesini genişletme yönünde atılacak yeni adımların habercisi olarak değerlendirilirken, Türk donanması 20 yıldır kesintisiz bu kontrolleri gerçekleştiriyor.

Donanmamız güvenliğe katkı sağlıyor! Karadeniz'de kuş uçurtmuyoruz

Deniz Kuvvetleri, yalnızca Doğu Akdeniz’de değil, Karadeniz’de de sondaj ve sismik araştırma gemilerine fırkateyn, denizaltı, hücumbot, karakol uçakları ve helikopterlerle eşlik ederek güvenliği sağlıyor. Karadeniz’deki deniz hak ve menfaatlerini korumak amacıyla 1 Mart 2004’ten bu yana icra edilen Karadeniz Uyumu Harekâtı (KUH) ise Montrö Sözleşmesi temelinde kıyıdaş ülkelerle yürütülüyor.

Söz konusu harekât kapsamında, özellikle İstanbul Boğazı yaklaşma suları başta olmak üzere Karadeniz’de sürekli varlık gösteriliyor, sondaj platformları ve araştırma gemileri korunuyor, terörizm veya yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı gemiler izleniyor.

