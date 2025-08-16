Ali Naci Küçük yazdı: 50 de verseler satmayın!

Barış Alper Yılmaz…

Yıkılmaz…50 milyon avro da verseler satılmaz!

Millî futbolcu haftalardır dile getirdiğim bu cümlenin ne kadar haklı olduğunu dün Galatasaray’a galibiyeti getirerek bir kez daha gösterdi.

35 milyon avroluk resmî teklif masada olsa da, Suudiler 50 de verse Galatasaray’ın şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hayalleri adına takımda tutulmalı.

Barış dün sıkıntıya girebilecek maçta gücünü, tutkusunu, o Karadeniz inadını andıran mücadelesi ile ortaya koydu. Maçı söktü aldı, son vuruşlarını da ilk goldeki performansı ile gösterdi.

Gaddarca bir fauldü

Karagümrük Doh’un, Davinson’a yaptığı hareketle 10 kişi kaldıktan sonra 70. dakikaya kadar Galatasaray dominant ve baskılı olamadı. 11’e 10 oyunda Galatasaray Osimhen girene kadar çok daha söz sahibi olamadı!

Sane, daha yüzde 40-50’de bile değildi, yine çok top ezdi ama ikinci yarı Barış-Sallai ve Osimhen’in vuruşu ile sonlanan pozisyonda spoiler verdi. 70’teki sekans Galatasaraylıları kendinden geçirdi.

Yunus Akgün de etkisizdi. Final paslarını bir türlü iyi kullanamadı. Hâl böyle olunca takımı sırtlamak da Barış’a düştü…

Fantastik bir sezon yükleniyor

Bir parantez de Sallai’ye açmak gerekli. Tam bir görev adamı, yine Galatasaray takımının çalışkan arısı oldu. Sağ bek mevkisini özümser, Okan Hoca ısrar ederse Sallai sağ bek sorununu ortadan kaldırır.

Günay da içine Muslera kaçmış gibi Musleravari kritik kurtarışlara imza attı.

Ve Galatasaray’ın süper starları Osimhen ile İcardi! Dün Galatasaray formasına yeniden kavuştular ve Galatasaraylılara şu mesajı verdiler “ Fantastik bir sezon sizleri bekliyor”

Kaptan İcardi golü ile döndü!