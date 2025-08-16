Mobilya, markalaşma ve tasarımla büyüyor! Sektör çeyrek yüzyılda 20'ye katlandı

İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de mobilyanın, son çeyrek yüzyılda büyük başarı hikayesi yazmış sektörlerin başında geldiğini söyledi. Bakan Bolat, 180 milyon dolar ihracat yaparken 280 milyon dolar ithalatla açık veren mobilya sektörünün, 4 milyar dolar ihracat yapıp 850 milyon dolar ithalat yaparak neredeyse bire beş nispetinde fazla veren bir duruma ulaştığını ifade etti.

Sektörün sınırları aşarak küresel ölçekte rekabetçi bir hâle geldiğini belirten Bolat “Mobilyacılar 25 yıldaki 20 katlık ihracat ve sektörel başarısını kaliteli üretimine, rekabetçi fiyatlarına, tasarım zenginliğine ve markalaşmaya borçlu. Biz de Turquality programımızla 11 firmanın 14 markasını destekliyoruz. Aynı başarıyı biz konfeksiyonda, kumaşlarda gördük. Oralarda da kilogramda 1,5 doları aşan ihracat rakamımız kimi ürünlerde 60 dolara, 70-80 dolarlara kadar ulaşabiliyor. Markalaşmada da aynı bu şekilde değer artışı sağlıyor” dedi. Toplam ürün ihracatında yıllık bazda 269,5 milyar dolarlık rakama temmuzda ulaştıklarını ve ilk defa aylık 25 milyar dolar rakamına ulaşıldığına işaret eden Bolat “Mart’ın 28’inde de ikinci defa günlük 2 milyar doları aştık. Bu rakamları çok daha yukarılara taşımak zorundayız. Durursak geçerler. O nedenle durmak yok diyoruz, koşmaya devam diyoruz. Daha yükseğe, daha ileriye daha fazla üretim ve daha fazla ihracat” ifadesini kullandı. Bolat, mobilya sektörünün “ülkenin yüz akı” olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: 250 bine yakın insanımıza iş, aş istihdam imkânı sağlayan bu sektörümüzde bir başarı zincirinin adıdır mobilya sektörü. 2024 yılı itibarıyla da 4,5 milyar dolar ihracatı, 860 milyon dolar ithalatı olan bir sektör” dedi. Mobilyanın kilogram ihracat değerinin 2004 yılında 2 dolar 43 sent iken, 2024’te neredeyse 4 dolara yükseldiğini dile getiren Bolat, 2025 yılında 18 farklı tasarım yarışmasını destek kapsamına aldıklarını, 300’denfazla tasarımcının bu imkânlardan yararlandığını vurguladı.

FUAR 25 EYLÜL’DE

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç dünyanın hızla değiştiğine işaret ederek “Artık sanayide, üretimde devrimler yalnızca teknolojiyle değil tasarımın üretime entegre edilmesiyle gelişiyor, büyüyor” diye konuştu. Güleç “Biz bu alanda belli bir başarı seviyesini yakaladık ama bu bize yetmez. Küresel rekabette başarıyı sürdürülebilir kılmak için yetkinliklerimizi daha da geliştirmek zorundayız. Daha hızlı koşmamız, tasarımı endüstrinin kalbine yerleştirmemiz gerekiyor. Tasarım, doğru kullanıldığında son derece güçlü bir araçtır” şeklinde konuştu.

İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı-Furnishings & Design Istanbul (FDI) 25-27 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 100 markanın katılacağı fuara yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.