THY’den iki yeni rota: Uçuş listesine Erivan ve Temeşvar eklendi
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türk Hava Yolları (THY), Ermenistan’ın başkenti Erivan’a ve Romanya'nın Temeşvar şehrine, tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a tarifeli seferler başlatacaklarını duyurdu.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
