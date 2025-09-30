Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kur korumalı mevduat hesaplarında son durum

Kur korumalı mevduat hesaplarında son durum

Merkez Bankası, toplam kur korumalı mevduat bakiyesinin 9,7 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü kur korumalı mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası kur korumalı mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 2,2 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolardan 9,7 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,2 milyar dolar düşüşle 11,7 milyar dolardan 9,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.

