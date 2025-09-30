Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 çocuk babası Erdoğan Melek'in şüpheli ölümü: Gerçeği otopsi çözecek

4 çocuk babası Erdoğan Melek’in şüpheli ölümü: Gerçeği otopsi çözecek

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Samsun Canik'te 4 çocuk babası Erdoğan Melek, şüpheli şekilde yerde hareketsiz bulundu. Kayınbiraderinin 112'yi aramasıyla harekete geçen ekipler, Melek'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana gelen şüpheli ölüm olayı ekipleri harekete geçirdi. 

HAREKETSİZ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, 4 çocuk babası Erdoğan Melek (56), Kaleboğazı mevkiinde yerde hareketsiz halde bulundu. 

4 çocuk babası Erdoğan Melek’in şüpheli ölümü: Gerçeği otopsi çözecek - 1. Resim

ENİŞTESİ KURTARMAYA ÇALIŞTI, YOLDA CAN VERDİ

Melek'i bu şekilde gören eniştesi Murtaza Sağır (63), kayınbiraderini araca alarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Sağır, aracıyla yola çıktıktan sonra ambulans ekipleriyle buluştu. Ancak Erdoğan Melek'in araçta hayatını kaybettiği belirlendi.

4 çocuk babası Erdoğan Melek’in şüpheli ölümü: Gerçeği otopsi çözecek - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çelikalan Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Melek'in ölüm nedeninin belirlenmesi için savcı ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 

Yapılan işlemlerin ardından Melek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

