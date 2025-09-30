4 çocuk babası Erdoğan Melek’in şüpheli ölümü: Gerçeği otopsi çözecek

Samsun'un Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana gelen şüpheli ölüm olayı ekipleri harekete geçirdi.

HAREKETSİZ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, 4 çocuk babası Erdoğan Melek (56), Kaleboğazı mevkiinde yerde hareketsiz halde bulundu.

ENİŞTESİ KURTARMAYA ÇALIŞTI, YOLDA CAN VERDİ

Melek'i bu şekilde gören eniştesi Murtaza Sağır (63), kayınbiraderini araca alarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Sağır, aracıyla yola çıktıktan sonra ambulans ekipleriyle buluştu. Ancak Erdoğan Melek'in araçta hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çelikalan Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Melek'in ölüm nedeninin belirlenmesi için savcı ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan işlemlerin ardından Melek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.