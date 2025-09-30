Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray: Derbi hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray: Derbi hazırlıkları başladı

Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden start verdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman bir saat 20 dakika sürdü.

Kocaelispor mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken; diğer oyuncular, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

