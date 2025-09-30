FIFA'dan tarihi adım: "Puan silme" cezası kalkıyor

TFF 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor (eksi 17 puan) ve TFF 2'nci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un (eksi 35 puan) başına bela olan puan silme cezasının önümüzdeki yıldan itibaren kaldırılması bekleniyor. FIFA, söz konusu yaptırımın faydadan çok zarar getirdiğini düşünüyor.

ÖDEMELER GÜVENCEYE ALINACAK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; önümüzdeki sezondan itibaren futbolcu alacaklarına yönelik puan silme cezası verilmesi 'destekleyici yaptırımlar' ile değiştirilecek. Yeni uygulama konusunda henüz bir netlik olmasa da ödemeleri en başından güvenceye alacak maddeler üzerine bazı kurallar getirilecek.

SÖZLEŞMELER EN BAŞINDAN ENGELLENECEK

Sporcularla yapılan kontratlarda hukuki ve mali güvence şartları zorunlu koşulacak. Başkanlardan, yöneticilerden, devletten ve bankalardan teminat; mali güvence alınması gibi farklı yöntemler üzerinde çalışılıyor. Kulüplerin bu güvenceleri vermeden istediği rakamlarla yapacağı sözleşmelerin en başından engellenmesi hedefleniyor. FIFA'nın bir diğer amacı sportif rekabeti de sürdürebilmek. Özellikle ekonomisi küçük olan kulüplere açılan davaların maddi geri dönüşü neredeyse hiç olmuyor.

FEDERASYONLAR ŞİKAYET EDECEK

FIFA'nın idari işlemler yerine öncelikle ülke federasyonlarının gerekli uyarılarda bulunması ve ardından şikayetlerini yapması gerekecek. FIFA, bu konuda düzenli raporlar isteyecek. Ödemeler konusunda sadece kulüpler değil, ülke federasyonları da sorumlu tutulacak. Afrika takımlarıyla ilgili açılan sayısız dava var. Ekonomik olarak iflas eden ve puan silme cezalarıyla alt liglere gerileyen takımlar, ödemelerini yapamadan tarih olup gidiyor.