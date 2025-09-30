Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılma teklifine tepki! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Buna alet olanlar büyük hata yapar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, propaganda yasağının kalkmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle yürüttüğü iki devletli siyasetin tek çare olduğunu ve federasyon defterinin kapandığını kesin bir dille belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının Kıbrıs'tan Türkiye'yi çıkarma hedefine dikkat çekerek, bu politikaya hizmet eden siyasetçileri sert sözlerle uyardı: "Buna alet olanlar çok büyük hata yaparlar". Tatar, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki caydırıcı gücünün KKTC için yaşamsal önem taşıdığını vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Gazetesi'nden Gülcan Ayboğan'ın sorularını cevapladı.

ERDOĞAN'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME GÜÇLÜ DESTEK

Propaganda yasağının kalkmasının ardından çalışmalarına hız veren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle yürüttüğü iki devletli siyasetin başarısını anlattı. Tatar, karşı adayların "boş laflar" ürettiğini belirterek, kendi siyasetinin başarılarla dolu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yürüttüğü siyasetin en önemli dayanağının Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen sarsılmaz destek olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Eylül akşamı yaptığı konuşmada, KKTC'nin tanınması gerektiğini, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki kısıtlamaların kalkmasını ve çözümün mutlak surette egemen eşitlik hakkının yer aldığı iki devletli bir anlaşma olması gerektiğini teyit ettiğini aktardı.

Tatar, Erdoğan'ın bu mesajının kendi siyasetine zemin kazandırdığını ve federasyon anlayışıyla yürütülen müzakerelerin defterinin kapandığını resmen söylediğini belirtti. Tatar, Türkiye'nin desteğiyle yürütülen siyasetin başarılı olduğunu, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) oy birliğiyle iki devletli siyasetin Türkiye'nin siyaseti olduğuna dair kararının bulunduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI BAŞARILAR VE TANITIM ATAĞI

Cumhurbaşkanı Tatar, görev süresi boyunca uluslararası alanda önemli başarılar kaydettiklerini dile getirdi:

KKTC'nin 2022 yılında TDT'ye gözlemci üye olarak katılması büyük bir başarı olarak nitelendirildi. Ekonomik İşbirliği ve İslam İşbirliği konferansları gibi toplantılara kendi bayraklarıyla katılım sağlanarak, KKTC'nin varlığının, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının ve özgürlüğünün bir simgesi olarak yoluna devam etmek zorunda olduğu mesajı uluslararası kayıtlara geçirildi. Türkiye ile ilişkilerin en üst noktaya çıkartıldığını söyleyen Tatar, bu sayede hem dışarıda KKTC'nin anlatıldığını hem de içte yatırımlarla refahın artırılması için projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz'de "mavi vatan" kapsamında işbirliği yaparak deniz yetki alanları ve hava sahası boyutunda bölgede daha fazla söz sahibi olunabildiği mesajını verdi.

YATIRIMLAR VE YENİ DEVLET SİMGELERİ

Cumhurbaşkanı Tatar, icranın başı olmamasına rağmen icranın önünü açtığını ve diplomatik ataklarla projelere yol verdiğini ifade etti. Bu dönemdeki önemli iç başarılar arasında yollar, kavşaklar, sağlık ocakları, hastaneler, e-devlet projesinin tamamlanması ve dijital dönüşüm yatırımları sıraladı.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi ve Yüksek Mahkeme binası projelerinin tamamlanmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zeminini güçlendirdiğini ve tarih yazıldığını dile getirdi.

MARAŞ'TA İKİNCİ DÖNEM VAADİ

Kapalı Maraş'ın açılmasını (5 yıl önce başbakanlığı döneminde) bir başarı olarak kaydeden Tatar, şu ana kadar bölgeyi 2,5 milyon insanın ziyaret ettiğini belirtti. İkinci dönem vaatleri arasında ise Kapalı Maraş'ta imar planı çerçevesinde, ilk sahiplerinin hukuki hakları korunarak yeni bir alan oluşturulma projesini Türkiye ile tartıştığını ve bunu başaracaklarını ifade etti.

"BUNA ALET OLANLAR BÜYÜK HATA YAPAR"

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler nezdindeki görüşmelere devlet sorumluluğunda katılacağını belirtti. Rakiplerinin aksine, sırf "puan kazanmak" için müzakere masasına oturma derdinde olmadığını vurguladı.

Tatar, masaya oturma şartını ise şöyle açıkladı:

"Ben, var olan egemenlik hakkımla ancak masaya otururum diyorum. O da nedir? İki devletli siyaseti savunduğum için böyle. Çünkü egemenlik hakkımla masaya oturduğumda zaten o çözümden iki devlet çıkar. Dolayısıyla Rum bunu kabul etmeyeceği için öyle kolay kolay masaya oturma olmaz. Benim siyasetim bellidir. Ama Rum tarafında öyle bir durum var. Her gün "Tatar kaybedecek, tekrar masaya oturulacak ve Kıbrıs sorunu çözeceğiz." diyorlar. Tek umutları; Tufan Erhürman. 'Erhürman kazanacak, müzakere masası kurulacak, belki bir çözüm olur da tekrar kuzeye gider yerleşiriz, Türkiye'yi de buradan çıkarırız.' Rum'un Kıbrıs meselesine bakış açısı Türkiye'nin buradan çıkarılmasıdır.

Geçmişte federasyon zemininde yapılan görüşmelerin 50 yıldır sonuç vermediğini, aksine her oturumda tavizler verildiğini (örneğin Mehmet Ali Talat döneminde çapraz oy kabul edilmesi veya Türkiye'nin garantörlüğünün sonlandırılmasına kapı açılması) hatırlattı.

"HAREKETLİLİK RUM HALKINI DA TEDİRGİN EDİYOR"

Güney Kıbrıs'taki yoğun silahlanmanın Rum halkını dahi tedirgin ettiğini belirten Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünün varlığının KKTC için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Güney Kıbrıs'ın bölgedeki büyük güçlere (İsrail, ABD, İngiltere, Fransa) alet olmasının ne Kıbrıs Türk'ünün ne de Kıbrıs Rum'unun hayrına olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın seçimde doğru siyaseti değerlendirmesi gerektiğini, zira Türkiye'nin fikrine karşı olan bir siyasetin başarılı olamayacağını belirterek konuşmasını sonlandırdı.