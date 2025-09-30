Bakanlıktan eski tip ehliyetlerin yenileme süresi ile ilgili açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 tarihi olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yapmış olduğu açıklamada "Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedelinden" yararlanamayacaktır" belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü:

Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.

