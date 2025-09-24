Ehliyet almak için lise mezunu olmak şart mı? 2025 ehliyet alma şartları ve ücreti gündemde!

Ehliyet almak için lise mezunu olmak şart mı sorusu ehliyet almak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça yöneltiliyor. Mevcut yönetmeliklere göre ehliyet sahibi olabilmek için lise diploması şartı olup olmadığı ise açıklandı.

EHLİYET ALMAK İÇİN LİSE MEZUNU OLMAK ŞART MI?

Ehliyet almak için lise mezunu olmak zorunlu değildir. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre sürücü adaylarının en az ilkokul mezunu olması yeterlidir. Bu nedenle “Ehliyet almak için lise mezunu olmak şart mı?” sorusunun cevabı hayırdır.

İlkokul diploması bulunan kişiler veya halen öğrenciliği devam edenler, öğrenci belgesi ile sürücü kurslarına başvuru yapabilir. Lise ya da üniversite mezuniyeti ise ehliyet alımında ek bir ayrıcalık sağlamaz.

2025 EHLİYET ALMA ŞARTLARI NELER?

Sürücü belgesi almak isteyen adayların sürücü kursunu başarıyla tamamlaması gerekir. Kursa başlamadan önce yaş ve deneyim gibi temel şartlar aranır. Ehliyet sınıfına göre değişen yaş sınırları belirlenmiştir.

M, A1 ve B1 sınıfı için 16 yaş, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı için 18 yaş şartı bulunur. A sınıfı ehliyet 20 yaş, C, CE, D1 ve D1E sınıfları 21 yaş, D ve DE sınıfı ise 24 yaş sınırıyla alınabilir.

Bazı ehliyet sınıfları için deneyim şartı da vardır. Örneğin A sınıfı ehliyet için 24 yaş altındaki adayların en az 2 yıllık A2 ehliyetine sahip olması gerekir. C ve D sınıfı ehliyetler için de en az 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şarttır.

2025 EHLİYET ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet ücretleri her yıl güncellenen harç tutarlarına göre değişiklik gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyetler için toplam maliyet 3.643,10 TL, B sınıfı ehliyet için toplam maliyet 7.438,60 TL, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyetler için ise toplam maliyet 11.235,60 TL olarak belirlenmiştir.

Tutarlara harç bedeli, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı dahildir. Ayrıca direksiyon sınavı için 2025 yılında 1.350 TL sınav ücreti ödenmesi de gerekiyor.

EHLİYET BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ehliyet başvurusu yapmak isteyen adaylar önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir sürücü kursuna kayıt olur. Teorik dersler ve yazılı sınavın ardından direksiyon eğitimi tamamlanır ve direksiyon sınavı geçildikten sonra adaylar sürücü sertifikası almaya hak kazanır. Verilen sertifika ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.

Randevu işlemleri NVİ internet sitesi üzerinden veya ALO 199 çağrı hattı aracılığıyla alınabilir. Başvuru sırasında kimlik kartı, öğrenim belgesi, sağlık raporu, biyometrik fotoğraf, kan grubu belgesi, adli sicil kaydı beyanı ve ödenmiş harç makbuzu gibi belgeler hazır bulundurulmalıdır. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte sürücü belgesi kısa süre içinde teslim edilir.