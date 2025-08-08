Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ehliyet sınavında 20 puanı 70 yapmışlar! Başkan, sahtekarlığın boyutunu anlattı

Ankara’da çökertilen sahte e-İmza çetesine ilişkin soruşturmayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Çete, sadece diplomalarda değil sürücü kurslarında da birçok şaibeli işe imza atmış. Gazetemize konuşan Adana Sürücü Kursları Derneği Başkanı Hüseyin Erfidan, yaklaşık altı ay önce başlayan bu usulsüzlüklerin şehirde kahvehanelerden sokakta her yerde konuşulduğunu, esnaftan kursiyerlere kadar geniş bir kesim tarafından bilindiğini öne sürdü.

“Çevremdeki bazı kişiler sınavlara giriyor ve puanların nasıl yükseltileceği üzerine konuşuyordu. Hatta bu işlere karışan bir arkadaşımız yakalandıktan sonra okulu kapatıldı” diyen Erfidan, işleyişin oldukça sistemli olduğunu ifade etti. Mahalledeki çaycının bile sınavda düşük puan alanları yüksek puanla geçirebileceğini söylediğini aktaran Erfidan, bir sınavdan 20 puan alan bir adayın sistemde 70 puanla başarılı gösterildiğini duyduğunu aktararak, “Bu tür uygulamaları yapanlar mevcuttu” dedi.

Hüseyin Erfidan, Millî Eğitim Bakanlığı’nın dijital platformlar üzerinden kursları ve işlemleri kapsamlı bir biçimde denetlemesi gerektiğini söyledi. 

