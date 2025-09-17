Bayburt'ta motosiklet Kazası! Engelli bireye çarpan ehliyetsiz sürücü kaçtı

Kaza, Bayburt’un Genç Osman Mahallesi, Akşemseddin Caddesi’nde meydana geldi. Olay günü arkadaşıyla buluştuktan sonra evine gitmek isteyen engelli vatandaş Engin Demir'e, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir motosiklet kullanıcısı çarpmıştı.

KISA SÜRE BAKIP HIZLA KAZA YERİNDEN KAÇTI

Birkaç gün önce yaşanan kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. O anlar çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Demir, çarpmanın etkisiyle sol tarafının üzerine düştü, kafasını yere çarptı. Çevreden geçen vatandaşlar Demir'in yardımına koşarken, motosiklet sürücüsü yerde acı içinde yatan Demir'e kısa süre bakıp hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan Demir'e gerekli müdahaleler yapıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Demir, iyileşme sürecinin devam ettiğini söyledi.



"VİCDANLAR DA YARALANDI"

Yaşanan kazadan sonra en çok sürücünün kaçmasına üzüldüğünü belirten, Demir, "Sürücü olayın ardından kaçmayıp yardımcı olsaydı, insanlığın değerlerinden bir şey kaybetmediğini bize göstermiş olurdu" diyerek, "Motosiklet sürçüşünün çarpması sonucu yere düştüm ve sürücü olay yerinden kaçtı. O sırada orada bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine gelen polis, sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye götürüldüm. Kafamda açılma vardı, tedavim yapıldı. Şu anda iyileşme sürecindeyim. Kaza anında sürücü kaçtı o gün sadece ben değil, insanlık ve vicdan da yaralandı" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ BİR GÜN ENGELLİ KONUMUNA DÜŞEBİLİRİZ"

Her insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Demir, gündelik hayatta engelli bireylere karşı duyarlı olunması gerektiğinin altını çizerek, "Hepimiz bir gün engelli konumuna düşebiliriz. Bunu bilerek sağduyulu, hoşgörülü ve insanlara daha duyarlı olarak yaşamımızı sürdürmeliyiz. Hayat, bu şekilde hepimiz için çok daha güzel olur" şeklinde konuştu.



SÜRÜCYE PARA CEZASI

Öte yandan kazanın ardından çalışma başlatan Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyetsiz motosiklet sürücüsünü kısa sürede yakaladı. Sürücüye, para cezası uygulanırken, Demir'in şikayetçi olduğu öğrenildi.





