Kazadan sonra gittiği düşünülmüştü! Sürücünün cesedi kamyonun altından çıktı
Hatay'da freni patlayan kamyon yol kenarına devrildi. Feci kaza sonrasında olay yerinden gittiği düşünülen sürücünün cansız bedeni kamyonun altında bulundu.
Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde Yılmaz Kanal idaresindeki 06 FU 7742 plakalı kamyon, freninin patlamasıyla yol kenarına devrildi.
ARACIN ALTINDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI
Devrilen kamyonun sürücüsü Kanal, kamyonun altında kalarak can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücü Kanal’ı kurtarmak için çalışmaya başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü Kanal’ın cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından evli ve 3 çocuk babası Kanal’ın cansız bedeni morga götürülmek için hastaneye kaldırıldı.
OLAY YERİNDEN AYRILDIĞI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ
Gece saatlerinde yaşanan kazada sürücünün bulunamaması üzerine olay yerinden gittiği düşünülmüştü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.