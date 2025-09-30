Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şeker pancarı alım fiyatı açıklandı

Şeker pancarı alım fiyatı açıklandı

Şeker pancarı alım fiyatı açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatının ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (TürkŞeker) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'nin stratejik gıda ürünlerinden birisi olan şekerin, sadece sofralara tat katmakla kalmayıp aynı zamanda tarımdan sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar geniş etki alanına sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenmiştir. Bakanlık olarak, alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz."

 

