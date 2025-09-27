Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
47 milyon 634 bin liralık destek çiftçilerin hesabına yatırıldı

47 milyon 634 bin liralık destek çiftçilerin hesabına yatırıldı

47 milyon 634 bin liralık destek çiftçilerin hesabına yatırıldı
Çiftçilerin merakla beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destekleme ödemesini hesaplara yatırdı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerini yatırdı. 

Ödemelerin çiftçilerin hesabına aktarıldığı belirtilen paylaşımda, "47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

HANGİ DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı. Yapılan destek ödemeleri şöyle;

  • Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 41 milyon 113 bin 508 lira,
  • Bireysel sulama sistemleri desteği için 5 milyon 521 bin 664 lira,
  • Sertifikalı tohum üretim desteği için 998 bin 905 lira ödenecek.

