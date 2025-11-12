Gaz Türkiye’den gidiyor! Suriyeliler kesintisiz elektriğe kavuştu

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Türkiye’den alınan doğalgaz ile Halep başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli noktalarındaki gaz santrallerinde saatte 700 megavat elektrik üretimi yapılabiliyor.

BOTAŞ, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden başlayan ve Suriye’ye doğru uzanan yaklaşık 93 kilometre uzunluğunda bir boru hattı inşa etmişti. Azerbaycan’dan gelen gaz Türkiye-Suriye sınırındaki Kilis’in Yavuzlu köyü kırsalında inşa edilen ve günde 6 milyon metreküp doğalgaz teslimat kapasitesine sahip Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan 2 Ağustos itibarı ile Suriye’ye ihraç edilmeye başlanmıştı.

280 MEGAVAT SEVİYESİNDE ELEKTRİK İHRACATI

Devreye alınan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı ile hâlihazırda Türkiye’den Suriye’ye günlük 3,5 milyon metreküp doğalgaz ihraç ediliyor. Bu gaz ile Halep başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli noktalarındaki gaz santrallerinde saatte 700 megavat elektrik üretiliyor. Böylece Suriye’nin elektrik ihtiyacının büyük kısmını Türkiye’den giden doğalgaz sağlıyor. Suriye’nin elektrik ihtiyacı yalnızca doğalgaz ile üretilen elektrikten değil, doğrudan elektrik ihracatıyla da karşılanıyor. Bu çerçevede Suriye’ye hâlihazırda yaklaşık 280 megavat seviyesinde elektrik ihracatı yapılıyor. Böylece, Suriye’deki yaklaşık bin megavatlık tüketim, Türkiye sayesinde karşılanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sevkiyatın günde 6 milyon metreküpe çıkacağını açıklamıştı. Bayraktar, ilk aşamada Suriye’ye ihraç edilecek yılda 2 milyar metreküp doğalgaz ile yaklaşık 1.200 megavatlık elektrik santralinin faal hâle geleceğini ve bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını söylemişti.