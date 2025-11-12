Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahte sitelerin alan adları iptal edilecek! '.tr' uzantısına yeni kurallar geliyor

Sahte sitelerin alan adları iptal edilecek! ‘.tr’ uzantısına yeni kurallar geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmelik taslağında internet alan adlarıyla ilgili düzenlemelerde değişiklik öngörülüyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Buna göre, .tr uzantılı alan adlarının satış ve tahsis hakkı verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek üzere kurum bünyesinde Alan Adı Satış Platformu (ASAP) kurulacak.

ASAP faaliyete geçene kadar alan adlarının satışı mümkün olmayacak. Alan adı tahsisi, yenilemesi, tahsis hakkı verilmesi, satışı ve ASAP’ın kullanımına ilişkin ücretler BTK tarafından belirlenecek.

Alan adı sisteminin (DNS) kötüye kullanımının önüne geçilmesi için de yeni tedbirler getiriliyor. Buna göre, alan adlarının veya DNS altyapısının kasıtlı ya da kötü niyetli biçimde internet kullanıcılarına zarar vermek amacıyla kullanılması, bilgi sistemlerinin erişilebilirliğine, bütünlüğüne veya gizliliğine yönelik faaliyetler “kötüye kullanım” olarak değerlendirilecek.

Ayrıca sahte internet siteleri aracılığıyla kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesi, kötü amaçlı yazılım yayılması, köle bilgisayar ağlarının komuta kontrol altyapılarının DNS kabiliyetleriyle kullanılması, DNS üzerinden trafiğin izinsiz yönlendirilmesi ya da istenmeyen e-postaların kötü niyetli içeriklerin yayılmasında kullanılması gibi faaliyetler de kötüye kullanım sayılacak.

BTK, alan adı sisteminin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla alan adının iptali de dahil olmak üzere gerekli işlemleri uygulamaya yetkili olacak.

