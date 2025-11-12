Altın fiyatları 3 haftanın zirvesine takıldı! Dikkatler ABD verileri ve FED’de…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, ons altın bu haftaki kazanımlarını büyük ölçüde koruyor. Geçen cuma 4.000 dolar sınırından kapanış yapan ons, dünkü işlemlerde en yüksek 4.149 doları gördü ve 4.126 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatı bugünkü işlemlerde de (TSİ 06:00 itibarıyla) 4.125 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Spot piyasada işlem gören 12 Kasım 2025 gram altın fiyatı da 5.600 TL’den güne başlarken, fiziki gram satış fiyatı 5.835 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.520 TL’den gerçekleşiyor.

FED’DEN BEKLENTİLER

Analistler, ABD tarihindeki en uzun hükümet kapanışını sona erdirmek için bir anlaşmaya varılmasıyla birlikte ons altın fiyatının bu hafta destek gördüğünü aktararak, “Hükümetin yeniden faaliyete geçmesi ile birlikte ertelenen ekonomik veriler açıklanacak. Tarım dışı istihdam başta olmak üzere bu verilerin zayıf bir görünüm göstermesi ve aralık ayındaki FED toplantısında faiz indirimi için destek olması bekleniyor” diye konuşuyor.

ŞİRKETLERDEN SİNYAL

ABD faiz oranlarındaki gerilemenin kıymetli metaller için olumlu tablo sunabileceğini hatırlatan analistler “Bu da sarı metale yönelik talebin artabileceğini gösteriyor. Öte yandan ABD'de Küçük İşletme İyimserlik Endeksi 6 ayın en düşük seviyesi olan 98,2'ye düştü. Küçük işletmeler satışlarının gerilediğini ve kârlarının azaldığını bildiriyor. Yeni işe alımlar yavaşladı. Bu durum da FED beklentilerini artırıyor” ifadelerini kullanıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons fiyatında son 3 haftanın da zirvesine işaret eden 4.160 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu aktaran analistler, bu noktanın aşılması halinde alımların hızlanabileceğini aktarıyor. Aşağıda ise 4.100-4.050 dolar bandı ilk destek bölgesi olarak gösteriliyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Bu hafta son gelen raporlara bakıldığında; ABD’li JP Morgan ons için 2026 yılının son çeyreğinde 5.055 dolarlık hedef fiyat öngörüsünde bulunmuştu.

İsviçreli UBS de fiyatlarda yaşanan son düşüşün bir mola olduğunu, yükseliş trendinin devam ettiğini aktararak, hedef fiyat olarak 4.700 dolara işret etmişti.