11 Kasım 2025 MasterChef kim kazandı? Eleme adayları belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 11 Kasım Salı akşamı yine nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Mavi ve kırmızı takım bu kez “Türkiye’nin en sevilen köfteleri” konseptiyle karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kazanan takım ve haftanın yeni eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 11 Kasım Salı günkü bölümünde takımlar, “7 çeşit köfte” konseptiyle mücadele etti. Kırmızı ve mavi takımın hazırladığı tabaklar, şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından değerlendirildi.

Oylama sonunda mavi takım rakibine üstünlük sağlayarak haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Böylece kırmızı takım eleme potasına gidecek yarışmacıları belirlemek üzere bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

11 KASIM 2025 MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Kırmızı takımın kaybetmesiyle bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler, yarışmacılardan salça, kıyma ve zeytinyağı kullanarak bir tabak hazırlamalarını istedi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan Çağatay, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Çağatay, eleme potasına Eylül’ü gönderdi. Ardından yapılan takım oylamasında ismi en çok yazılan Hakan da eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME POTASINDAKİ İSİMLER

Haftanın ilk eleme adayları 10 Kasım Pazartesi akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununun ardından belirlenmişti. O bölümde potaya Ayla ve Onur gitmişti. 11 Kasım’daki ikinci dokunulmazlık etabıyla birlikte potaya Eylül ve Hakan da eklendi.

Bu dört isim, hafta sonu oynanacak büyük eleme oyununda karşı karşıya gelecek. Şeflerin vereceği karar doğrultusunda yarışmaya veda edecek isim belli olacak.