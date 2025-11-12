CHP’de trol avı başlatıldı

Berat Temiz ANKARA - Yeni ‘şaibe’ tartışması istemeyen CHP yönetimi, para karşılığında sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve bu kişileri yönlendiren parti yöneticileri ile belediye başkanlarını incelemeye aldı.

Parti kurmayları, partiyi tartışmaya sürükleyen ve yöneticileri itibarsızlaştıran kişiler için ise ihraç mekanizmasını işleteceklerini belirtti.