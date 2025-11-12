CHP’de trol avı başlatıldı
CHP Genel Merkezi, 39. Olağan Genel Kurultayı’na az bir süre kala partili trol hesaplara karşı harekete geçti.
Berat Temiz ANKARA - Yeni ‘şaibe’ tartışması istemeyen CHP yönetimi, para karşılığında sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve bu kişileri yönlendiren parti yöneticileri ile belediye başkanlarını incelemeye aldı.
Parti kurmayları, partiyi tartışmaya sürükleyen ve yöneticileri itibarsızlaştıran kişiler için ise ihraç mekanizmasını işleteceklerini belirtti.
