Bitcoin’i frenleyen 2 endişe! Fiyatlar yeniden aşağı döndü

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de, geçen hafta 99 bin dolardan başlayan tepki hareketi dünkü işlemlerde 107 bin 500 dolara kadar devam etti. Ancak piyasanın en büyük kripto varlığında yön yeniden aşağı döndü. BTC fiyatı dün %-2,80 değer kaybederek 103 bin dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de TSİ 06:00 itibarıyla fiyatlarda 103 bin dolara yakın görünüm devam ediyor.

BİTCOİN’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, son 1 haftanın direnç noktası olarak öne çıkan 107 bin 500 dolar seviyesinin ilk denemede aşılamadığını belirterek, “Aşağıda 101 bin 500 dolar ara destek olarak öne çıkıyor. 99 bin dolar ise ana destek olarak izleniyor. Bu desteklerin korunması, BTC’de yeniden yükseliş ataklarının da görülmesi için kritik öneme sahip” değerlendirmesinde bulunuyor.

BTC NEDEN DÜŞÜYOR?

Piyasalarda “Bitcoin neden yükselemiyor?” sorularının cevabı aranırken; son haftalarda ABD’li teknoloji şirketlerinin borsadaki fiyatlamalarında balon endişeleri, kripto varlıklar üzerinde de baskı unsuru olarak öne çıktı.

Öte yandan ABD'de yapılan son eyalet seçimlerinde Demokratların zaferi, kripto varlıkları destekleyen Trump yönetiminin geleceğine yönelik soru işaretlerini de gündeme getirmeye başladı.

YENİDEN KURUMSAL TALEP

Bu arada BTC’deki son düşüşler kurumsal talebin de harekete geçmesini destekledi. Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı olan ABD’li Strategy, 3-9 Kasım tarih aralığında 487 adet alım yaptığını açıkladı. Şirket 49,9 milyon dolarlık işlemle ve ortalama 102 bin 557 dolar fiyatla bu alımı gerçekleştirdi.

Son durumda portföyünde 641 bin 692 adet Bitcoin bulunan Strategy’nin ortalama maliyeti ise 74 bin dolara yakın seviyelerde gerçekleşti.