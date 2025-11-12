CHP’li Mamak Belediyesinden görülmemiş icraat! Hem kiraya vermiş hem de tek tek faturalarını ödemiş

Gamze Erdoğan ANKARA - Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporunda, CHP’li Mamak Belediyesinin kiraya verdiği taşınmazların su, elektrik ve doğalgaz giderlerini belediye bütçesinden karşıladığı tespitine yer verildi. Raporda, belediyeye ait bazı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda üçüncü kişilere kiralanmasına rağmen, bu taşınmazların su, elektrik ve doğalgaz aboneliklerinin hâlâ belediye adına olduğu belirtildi.

Denetçiler, belediyenin mülkiyetinde ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde yaptıkları incelemelerde, 48 kiralık taşınmazın fatura aboneliklerinin Mamak Belediyesi üzerine kayıtlı olduğunu tespit etti. Sayıştay, bu durumun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesinde yer alan “her türlü kamu kaynağının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması” hükmüne aykırı olduğuna dikkat çekti.