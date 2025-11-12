Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Ev genci'ni çalışmaya teşvik sistemi geliyor! Bakan Işıkhan: Kalıcı istihdamı hedefliyoruz

‘Ev genci’ni çalışmaya teşvik sistemi geliyor! Bakan Işıkhan: Kalıcı istihdamı hedefliyoruz

Ne istihdamda ne de eğitimde olan gençler (NEET) için özel bir iş gücü uyum programını hayata geçireceklerini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Böylece evden çıkmayan gençlerimizi, kısmi süreli çalışma modeli ile iş gücü piyasasına ısındırmayı ve kalıcı istihdamlarını hedefliyoruz” dedi.

CEMAL EMRE KURT -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesine toplamda 40 milyar lira kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, TYP ve işsizlik ödeneği sağladıklarını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2026 yılı bütçe sunumunu yapan Bakan Işıkhan, “Depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam çalışan sigortalı sayısı, deprem öncesinde 2022 yılı aralık ayı itibarıyla 1 milyon 889 bin iken, depremden sonra yarı yarıya düştü. Son yayınlanan 2025 yılı ağustos ayı verilerine göre sigortalı sayısı 2 milyon 4 bin olarak gerçekleşti” dedi.

Işıkhan, ne istihdamda ne de eğitimde olan gençler (NEET) için özel bir iş gücü uyum programını hayata geçireceklerini söyledi. “Böylece evden çıkmayan gençlerimizi, kısmi süreli çalışma modeli ile iş gücü piyasasına ısındırmayı ve kalıcı istihdamlarını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan, iş gücü piyasasına yönelik yeni projelerin devreye alınacağını belirterek, “Ülkemizde internet üzerinden yayınlanan iş ilanlarını tek bir platformda toplayacak ‘Açık İş Kapısı’ projemizi önümüzdeki dönem uygulayacağız. İmalat sektörümüzün üretim kapasitesinin korunması ve artırılması, bu sektördeki çalışanlarımızın refah seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla oluşturduğumuz yeni destek modelimizi hayata geçirecek kanun teklifimizi yüce Meclisimizin takdirine sunmuş bulunuyoruz. Bu destekle, özellikle emek yoğun üretim yapan KOBİ’lerimizi ve büyük ölçekli işletmelerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. İşsizlik Sigortası Fonumuzdan yaklaşık 48 milyar lira kaynak tahsis ettiğimiz bu uygulamayla ilgili olarak, çalışan başına verilecek destek tutarını daha sonra belirleyeceğiz” bilgisini paylaştı.

ASGARİ ÜCRET MUTABAKATLA BELİRLENECEK

Bakan Işıkhan, asgari ücretin sene başında net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatarak, “Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini 2025 yılı için aylık bin liraya yükselttik. 2025 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik” diye konuştu.

