13 Haziran'da temel atma göreni yapılan Mamak Metrosu çalışmalarında 5 aya rağmen hiçbir ilerleme olmadığı iddia edildi. Bölge halkı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterirken alan havadan görüntülendi.

Ankara Dikimevi Metro durağından Natoyolu'na kadar 7.46 kilometre uzatılmak üzere başlanan 8 duraklı Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temel atma töreni, 13 Haziran'da yapılmıştı.

ÇALIŞMALARIN BAŞLAMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Temel atma töreninin ardından 5 ay geçti. Aradan geçen 5 aya rağmen çalışmaların ilerlemediği iddiası ortaya atıldı. Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu duraklarından oluşacak metro hattında çalışmaların yavaş ilerlemesi ve çevre kirliliği bölge halkı tarafından tepki topladı. Ayrıca mahalleli, 2028 yılında bitirilmesi planlanan metronun bu tarihe kadar bitirilemeyeceğini aktardı. Bölgede halihazırda yapılan tek değişimin alan genişletme olduğu havadan görüntülendi.

Temeli Mansur Yavaş atmıştı! 5 ay geçti, tek çivi çakılmadı

"ŞİMDİYE KADAR BAŞLAMASI GEREKİYORDU"

Çalışmaların yavaş ilerlediğini dile getiren Mustafa Yıldız, "Daha hızlı bir çalışma olabilirdi. Arkadaşlar yaklaşık 1 sene önce başladı diyor. Ben bilmiyordum onu. 1 sene önce başladıysa şimdiye kadar bayağı bir şey olması gerekiyordu. Demek ki olmamış. Bu yolu kapatacaklarını duyduk. Burayı kapatmadan önce bir kısmına asfalt attılar. Yarım bıraktılar burayı. Burayı komple asfaltlayabilirlerdi" diye konuştu.

Sürekli toz toprak içinde kaldıklarını kaydeden Hasan Çiçek ise, "Çalışmalar böyle yavaş yavaş gidiyor. Pek hızlı değil. Bunca zaman aslında olması lazımdı. En azından temel mi atıyorsun, ne yapıyorsan yap. Kazı makinası bile yeni geldi. Bir an önce buranın asfaltlanması lazım, yolun yıkanması lazım" ifadelerini kullandı.

GÖZDE NUR BAYAR

