Başvurular 1 Ekim'de başlıyor! İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon lira destek

Başvurular 1 Ekim'de başlıyor! İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon lira destek

- Güncelleme:
İş kurmak ve işini geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek imkanı sunduklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başvuruların 1-31 Ekim tarihlerinde yapılacağını söyledi. Söz konusu desteğin geri ödemesi ise 36 ay sonra başlayacak. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Kacır, "İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz." dedi. 

"BAŞVURU TARİHLERİ 1-31 EKİM"

Desteğe ilişkin detayları paylaşan Bakan Kacır, "İmalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. Bu yıl, ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. Başvuru tarihleri 1-31 Ekim 2025." ifadelerini kullandı.

2 MİLYON LİRALIK DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

KOSGEB'in internet sayfasında verilen bilgilere göre, söz konusu programla, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmelerin desteklenerek sürdürülebilirliklerinin sağlanması amaçlanıyor.

Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.

