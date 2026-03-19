Orta Doğu'daki savaş sonrası dünyaca ünlü banka ING'den Türkiye için yeni bir rapor geldi. Dünyaca ünlü banka, 2026-2027 enflasyon ve büyüme tahminlerini güncelledi. İşte detaylar...

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş, piyasaları da alt üst etti. Küresel ekonomiyi ilgilendiren petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle tırmanışa geçti. Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla 110 doları aşarken, Hollanda merkezli banka ING'den Türkiye ile ilgili yeni bir rapor geldi.

ING'DEN TÜRKİYE İÇİN YENİ ANALİZ

100'den fazla ülkede hizmet veren banka, Türkiye'ye ilişkin enflasyon ve büyüme tahminlerini güncelledi. ING, Ortadoğu’daki savaşın sürmesi ve Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasıyla birlikte mart ayında oluşturulan baz senaryoların geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Savaş çıktı, hesap değişti! ING'den Türkiye için yeni enflasyon tahmini

2026 VE 2027 BÜYÜME TAHMİNİ

ING'nin raporuna göre; Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde %3.2, ikinci çeyreğinde %2.8 büyümesi bekleniyor. Büyüme hızının üçüncü çeyrekte %3.6'ya, son çeyrekte ise %3.8’e yükseleceği öngörülüyor.

Bankanın Türkiye için 2026 yılı genel büyüme tahmini yüzde 3.4 olarak açıklandı. 2027 büyüme beklentisi ise yüzde 5.

2026 VE 2027 ENFLASYON AHMİNİ

Enflasyon tarafında ise yüksek seyreden rakamların kademeli bir düşüş eğilimine girmesi bekleniyor. 2026 yılının ilk çeyreği için %31 olarak tahmin edilen tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ortalamasının, ikinci çeyrekte %28.6’ya, üçüncü çeyrekte %26.3’e ve yılın son çeyreğinde %25.5’e gerileyeceği öngörülüyor. Banka, Türkiye için 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini %28.1 olarak açıklandı. 2027 yılına gelindiğinde ise enflasyonun %20.3 seviyesine kadar inmesi bekleniyor.

