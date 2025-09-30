Almanya'da eylülde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, Almanya'da enflasyon oranı bu yıl art arda ikinci ay yükseldi. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun eylülde yüzde 2,3'e yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 arttı.

AB UYUMLU TÜFE

AB uyumlu TÜFE de eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi. Gıda fiyatları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarken, enerji ürünlerinin fiyatı ise yüzde 0,7 düştü.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da eylülde yüzde 2,8 oldu. Ağustosta yüzde 3,1 olan hizmet enflasyonu eylülde yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yıllık enflasyon oranının eylülde ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması da dikkati çekti.

ECB'NİN FAİZ İNDİRİMİ

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

ECB'nin 30 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı, yatırımcıların odağında bulunuyor. Bankanın bu toplantıda enflasyon hedefe yaklaştığı için faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,1'e yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.