TOKİ, 48 ilde 509 konut ve işyerini satışa çıkarıyor! İşte ihale detayları

TOKİ, 48 ilde 509 konut ve işyerini satışa çıkarıyor! İşte ihale detayları

Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. İhale konutlar için 15 Ekim tarihinde, iş yerleri için ise 16 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. İşte detaylar... 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde mülkiyetinde bulunan 509 taşınmazı 15-16 Ekim'de ihale usulü satışa sunacak.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı'da bulunan 509 ev ve iş yeri satışa sunulacak.

TOKİ 48 ilde 509 konut ve işyerini satışa çıkarıyor! İşte ihale detayları - 1. Resim

PEŞİN YA DA VADELİ SATIŞ 

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Alıcılar, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 30 peşinat 60 ay vadeyle sahip olabilecek. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

TOKİ 48 ilde 509 konut ve işyerini satışa çıkarıyor! İşte ihale detayları - 2. Resim

TOKİ'NİN İHALE TARİHİ NE ZAMAN? 

Taşınmazların satışları için yapılacak açık artırmalar, konutlar için 15 Ekim Çarşamba, iş yerleri için de 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan, istekliler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

