2028'e kadar bakımevi kurma yükümlülüğü başladı! Doğal sit alanları hayvanlar için yeni yuva olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakanlık kararıyla 1’inci derece ve hassas alanlar dışındaki doğal sit alanlarında sahipsiz hayvanlar için bakımevi ve doğal hayat alanı kurulacak. Belediyeler, 2028’e kadar bu bakımevlerini kurmak ve kaynak ayırmak zorunda.

HABER MERKEZİ ANKARA -Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğal Sit Alanlarında hayvan bakımevi ve doğal hayat alanı kurulabilmesine ilişkin karar aldı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 1’inci derece doğal sit alanları ve kesin korunacak hassas alanlar dışında kalan bölgelerde sahipsiz hayvanlar için bakımevi ve doğal hayat alanı kurulabilecek. Bu alanların belirlenmesinde bölgenin ekolojik değeri, doğal yapısı, silueti ve ayırt edici özellikleri dikkate alınacak.

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca yapılacak değerlendirmede bölgenin koruma amaçlı imar plan, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma esasları doğrultusunda sahipsiz hayvanlar için bakımevi ve doğal hayat alanı kurulmasına dair izin verilebilecek.

YÜZDE 40 HAZİNE DESTEĞİ

Öte yandan, 2024 yılının Ağustos ayında yürürlüğe giren 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyelere bakımevi kurma ve sahipsiz hayvanlara rehabilitasyon sağlama zorunluluğu getirildi. Ayrıca, sahipsiz hayvanlar için belediyelerin binde 3, büyükşehir belediyelerinin ise binde 5 oranında kaynak ayırması şart koşuldu. Belediyelerin sahipsiz hayvanlar için ayırdığı kaynağı başka şekilde kullanması ise yasak. Belediyeler 2028’e kadar bakımevlerini kurmak zorunda. Bunun için belediyelere yüzde 40 hazine desteği de veriliyor.

