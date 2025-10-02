8 ilde uyuşturucu operasyonu! 189 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyon ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilerek, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Diyarbakır Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi"