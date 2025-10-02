Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 8 ilde uyuşturucu operasyonu! 189 şüpheli yakalandı

8 ilde uyuşturucu operasyonu! 189 şüpheli yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
8 ilde uyuşturucu operasyonu! 189 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu Operasyonu, İstanbul, Yakalama, Tutuklama, EGM, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satışına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 189 şüphelinin yakalandığını ve 171’inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyon ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilerek, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Diyarbakır Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi"

Bakan Yerlikaya 189 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladığı paylaşımında, "Operasyonumuzdaki öncelikli hedefimiz sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 189 torbacı gözaltına alındı. 171'i tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meclis resepsiyonunda Mustafa Keser sürpriziNakliyeci Binali Aslan cinayetiyle ortaya çıktı! DEAŞ üyesi ailenin yaptıkları dehşete düşürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gündem olan fotoğraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan aynı karede - GündemYıllar sonra Erdoğan ile yan yana oturdularCHP yurt dışı mitinglerine başlıyor: Şikâyete gidiyorlar! - GündemŞikâyete gidiyorlar!Tatar’dan muhalefete: Tek vizyonları Türk garantörlüğünü iptal etmek! Kazanırlarsa taviz masasına oturacaklar - Gündem"Kazanırlarsa taviz masasına oturacaklar"İki acenteye “kurasız hac” yalanı cezası! Dini değerleri alet ettiler - Gündemİki acenteye “kurasız hac” yalanı cezası!Fenomende kara para da var rüşvet de! 154 yıl hapsi isteniyor - GündemFenomende kara para da var rüşvet de!İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 20 Türk vatandaşını alıkoydu! İsimleri belli oldu - Gündemİsrail 25 Türk vatandaşını alıkoydu!
Sonraki Haber Yükleniyor...