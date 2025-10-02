Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mattia Ahmet Minguzzi davasında beşinci duruşma! İlk defa hakim karşısına çıkacaklar

Mattia Ahmet Minguzzi davasında beşinci duruşma! İlk defa hakim karşısına çıkacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Mattia Ahmet Minguzzi davasında beşinci duruşma! İlk defa hakim karşısına çıkacaklar
Cinayet, Dava, Hakim, Sanık, Anne, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada beşinci duruşma yapılacak. Cinayetin iki zanlısı ve onlara yardım eden iki sanık bugün ilk defa hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın kendisi için en ağırı olacağını belirten anne Yasemin Minguzzi, "Oğlumun dört katili ile yüz yüze temasta olacağım." dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki çocuğun yargılandığı ana dosya, olay günü orada bulunan tutuklu iki çocuğun dosyasıyla birleştirildi. İki sanığın da Minguzzi'yi kasten öldürmek suçuna yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis isteniyor.

Dört sanık da bugün ilk defa hakim karşısına çıkmış olacak.

PAZARCILAR DİNLENECEK

Bugün görülecek davanın beşinci duruşmasında cinayet anına şahit olan 7 pazarcı dinlenecek. 

Oğlu Mattia Ahmet'i kaybettiğinden bu yana hukuk mücadelesi veren anne Yasemin Minguzzi'nin isteği ise çocuk infaz yasasında değişikliğe gidilmesi ve sanıkların alacakları cezada yaş gereği indirim uygulanmaması.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında beşinci duruşma! İlk defa hakim karşısına çıkacaklar - 1. Resim
Yasemin Minguzzi

"BENİM İÇİN EN AĞIRI OLACAK"

"Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak." diyen anne Minguzzi, "Oğlumun dört katili ile yüz yüze temasta olacağım." ifadelerini kullandı.

"BİNLERCE AHMET'İM OLDU"

Davayı izlemeye gelenlerin kendisine güç verdiğini anlatan anne, "Bir Ahmet gitti ama binlerce Ahmet'im oldu. Ahmet'ten sonra maalesef çocuklar kaybettik. Bunların sonunu getirmek için, onlar için ayakta durmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın ise şunları söyledi:

"Dört kişinin iştiraken insan öldürmeden sorumlu olacağı ama şüphesiz herkesin hak ettiği bir cezayı alacağı yargılama olacağına inanıyoruz."

