Orallı'dan hukukçulara çağırı: Yargı Özel’e dava açmalı

BERAT TEMİZ ANKARA - Yolsuzluk soruşturmalarında ortaya çıkan balya balya para görüntüleri ve baklava kutusundaki dövizler için “iftira” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB soruşturmasında itirafçı olarak ifade veren iş adamı Murat Kapki’nin el yazısıyla yazdığı şikâyetini “belge” sayması hukukçulardan tepki çekti.

“HUKUKİ DEĞERİ YOK”

Hukukçu Levent Ersin Orallı, Kapki’nin el yazısıyla yazdığı kâğıdın hiçbir hukuki değerinin olmadığını söyledi. Avukat Mücahit Birinci ile Murat Kapki’nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşmenin müvekkil ve şüpheli arasında her zaman olan muhakeme usulü olduğunu belirten Orallı “Vekâletini almış, vekâlet ile görüşmeye giriyor. ‘Size ben ifade düzenleyeceğim’ diyor. Bu her mahkeme, soruşturma öncesinde olan bir durum ama yeni bir şeymiş gibi anlatılıyor” dedi.

Özgür Özel’in bütün yargının töhmet altında bırakacak açıklamalar yaptığını ifade eden Orallı “Yargının ayaklanıp Özgür Özel ile ilgili çok güçlü bir suç duyurusunda bulunması lazım. Bütün hâkimler rüşvetçi, bütün savcılar rüşvetçi… Böyle bir dünya var mı?” diye konuştu.

Öte yandan Murat Kapki’nin el yazısıyla yazdığı şikâyetin ardından önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Börosuna verdiği ifadesi de ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özel, önceki gün yaptığı basın toplantısında hâkim ve savcılara yüklenirken, Kapki’nin ifadesinde Mücahit Birinci’nin adliye içerisinde ilişkili olduğu hâkim ya da Cumhuriyet Savcısı olduğu yönünde bir vaatte bulunmadığını ve parayı bu ilişkilerini kullanmak amacıyla istediğine dair bir açıklama yapmadığını söylediği görüldü. Ayrıca Kapki, ifadesinde “El yazılı dilekçemin medyada ya da belli siyasi partilerin eline nasıl geçtiğine dair bir bilgim bulunmuyor” ifadelerini kullandı.