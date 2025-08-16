Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına ile Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bazı atamalar gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
3 BAKANLIKTA ATAMALAR YAPILDI
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Bircan Kolcu atandı. Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişleri Candan Duman, Fatma Barış, Güçlü Üçler, Hatice Kalkanlı Koca, Mehmet Altunbaş ve Tuğba Aydoğdu Vergi Başmüfettişliğine atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Müfettiş Mehmet Emin Ünal Başmüfettişliğe atandı.
