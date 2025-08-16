İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet ağı çöküyor! 9. dalga operasyonunda 44 kişiye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun elebaşı olduğu suç örgütüne 9. dalga operasyonu düzenledi. Ekipler, İmamoğlu’nun sağ kolu Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi.

Polis, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirledi. Savcılığa ifade veren İBB şüphelileri, Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in özellikle açık hava reklamlarından milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiğini öne sürmüştü. Kimlikleri belirlenen 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, kararın ardından düzenlediği eş zamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de aralarında olduğu 42 şüpheliyi gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şu şekilde: İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Zekai Kırat.

19 Mart’tan sonra düzenlenen 8 operasyonda toplam gözaltı sayısı 316’ya yükseldi. Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunuyor.

SOSYAL MEDYA TROL AĞI

Gözaltına alınan isimlerden Utku Doğruyol’un Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP/C’li terörist Bahtiyar Doğruyol’un kuzeni olduğu belirtildi. Sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi. İmamoğlu’nun sosyal medya trollerinden olan Mahir Gün’ün “EkremEdit” adlı X hesabının kullanıcısı olduğu belirtildi. İmamoğlu’na destek paylaşımları ile binlerce kullanıcıya ulaşan hesap, İBB operasyonlarının başlamasıyla Türkiye’de erişime kapatıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta ilk turdan sonra söz konusu EkremEdit hesabı “Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor” paylaşımı yapmıştı. Yarıştan çekilme kararı alan Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımın ardından çekilmekten vazgeçmiş, daha sonra da bu paylaşımı neden olarak göstermişti. Özge Bağdatlı’nın da firari Emrah Bağdatlı’nın kız kardeşi olduğu öğrenildi. Ekrem İmamoğlu’nun iki şoförü de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.