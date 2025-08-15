Kim Milyoner Olmak İster’de maliye öğrencisinin takıldığı matematik sorusu gündem oldu! Seyirci ipten aldı

ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da ilginç anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı yarışmada İrem Karakaş isimli yarışmacının takıldığı matematik sorusu çok konuşuldu.

"HESAPLARLA ARAM İYİ" DEDİ, MATEMATİK SORUSUNDA TAKILDI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Maliye Bölümü mezunu olduğunu ve hesaplarla arasının iyi olduğunu söyleyen yarışmacı, karşısına çıkan matematik sorusunda takıldı.

İŞTE O SORU

Dördüncü soruda yarışmacıya "9876'nın yarısından 9870'in yarısı çıkarılırsa sonuç kaç olur?" sorusu soruldu.

SEYİRCİLER İPTEN ALDI

Yarışmacı, matematik sorusunda seyirci joker hakkını kullandı. Seyirciler, yüzde 55 oranında 'C: 3' cevabını vererek yarışmacıyı ipten aldı.

5 BİN LİRA ÖDÜLLE YARIŞMADAN AYRILDI

Matematik sorusundan kurtulan yarışmacı, bir sonraki soruda elenerek yarışmadan 5 bin TL ödül ile ayrıldı.