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YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı... Çimen Gülen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında babasının çiçekle karşıladığı Çimen Gülen, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katıldı. Gülen, yarışmada 100 bin TL kazandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında babasının çiçeklerle karşıladığı anlarla Türkiye'nin takdirini toplayan Çimen Gülen, başarı yolculuğunu sürdürüyor.

100 BİN TL KAZANDI

Genç yaşına rağmen azmi, duruşu ve kararlılığıyla dikkat çeken Gülen, katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı... Çimen Gülen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katıldı - 1. Resim

Program sonunda Çimen’i tebrik eden programın sunucusu Oktay Kaynarca, başarının mimarlarından biri olarak gösterdiği babasına da teşekkür ederek baba-kız arasındaki güçlü bağa dikkat çekti.

ÇİMEN GÜLEN KİMDİR?

Muş merkeze bağlı Bahçe köyünde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Gülşah (50) ve Mehmet Emin Gülen (60) çiftinin 7 çocuğundan 4’üncüsü olan Çimen Gülen, Muş'ta YKS'ye girmiş ve sınav çıkışında babası tarafından çiçekle karşılanmıştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Gülen, sınavda 431 puan alarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı... Çimen Gülen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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