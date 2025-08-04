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Haberler > Magazin > 'Kim Milyoner Olmak İster'de risk almadı, kazandı! 'Günay Teyze'nin kararı ona hem para hem de şöhret kazandırdı

'Kim Milyoner Olmak İster'de risk almadı, kazandı! 'Günay Teyze'nin kararı ona hem para hem de şöhret kazandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya ulaşan 74 yaşındaki Günay Teyze, hem stüdyoda hem de sosyal medyada gönülleri fethetti. Takipçi sayısı bir anda 105 binden 178 bine fırladı. 1 milyonluk soruya cevap vermeyip çekilen Günay Teyze, 500 bin TL kazandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Günay Karataş, “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasındaki performansıyla izleyicilerin gönlünü fethetti.

Risk almadı, kazandı! 'Günay Teyze'nin kararı ona hem para hem şöhret kazandırdı! Takipçi sayısını gören inanamadı - 1. Resim

Sosyal medyada "Günay Teyze" adıyla tanınan Karataş, 1 milyonluk soruya ulaşmayı başardı. Ancak risk almak istemeyen Günay Teyze, soruya cevap vermeden yarışmadan çekildi ve 500 bin TL ödül kazandı.

Risk almadı, kazandı! 'Günay Teyze'nin kararı ona hem para hem şöhret kazandırdı! Takipçi sayısını gören inanamadı - 2. Resim

Yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Devam etseydim D şıkkı olan ‘Hint’ cevabını verirdim, iyi ki de cevaplamamışım” diyen Günay Teyze, sorunun doğru cevabının B şıkkı ‘Alman’ olduğunu öğrendiğinde kararının ne kadar yerinde olduğunu vurguladı.

Risk almadı, kazandı! 'Günay Teyze'nin kararı ona hem para hem şöhret kazandırdı! Takipçi sayısını gören inanamadı - 3. Resim

TAKİPÇİ SAYISI 105 BİN'DEN 178 BİNE ULAŞTI

Yarışmadaki sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Günay Teyze’nin Instagram’daki takipçi sayısı da yarışma sonrası hızla arttı. 105 bin olan takipçi sayısı kısa sürede 178 bine ulaştı.

Risk almadı, kazandı! 'Günay Teyze'nin kararı ona hem para hem şöhret kazandırdı! Takipçi sayısını gören inanamadı - 4. Resim

İki kız çocuğu annesi olan Günay Karataş, yıllardır hayalini kurduğu yarışmaya katılarak bu hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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