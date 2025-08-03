Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı: TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?

Merakla takip edilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", son bölümünde yine milyonların ilgisini çekmeyi başardı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda, 1 milyon TL'lik soru ekranlara geldi. Yarışmacının büyük ödül için karşısına çıkan soru, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL’lik soru şu şekilde:

TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur? A: İngiliz

B: Alman

C: Fransız

D: Hint

DOĞRU CEVAP "B" ŞIKKI: ALMAN

Zorlu soruda dört farklı millet ismi yer alırken, yarışmacının cevabı ve sonucu milyonlarca izleyici tarafından merak konusu oldu. Sorunun doğru cevabı ise TDK kaynaklarına göre "Alman" olarak açıklandı; çünkü bu seçenek, deyimlerde yer almayan tek millet ismi olarak öne çıkıyor.

Yarışmanın ardından sosyal medyada “1 milyonluk soru” etiketi kısa sürede gündem olurken, TDK ve deyimler üzerine birçok kullanıcı bilgi paylaşımında bulundu.

Öte yandan yarışmacı, yarışmadan çekilerek 500 bin TL'nin sahibi oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması Perşembe ve Pazar günleri ATV ekranlarında 20.00'de ekrana gelmektedir.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ilk olarak 2011 yılında Kenan Işık'ın sunuculuğunda yayınlanmaya başladı. Işık'ın 2014 yılında geçirdiği rahatsızlıktan sonra Milyoner'in sunucu koltuğunu Selçuk Yöntem devraldı.

Murat Yıldırım, 2017 yılından 2019'a kadar Milyoner'in sunucusu oldu. 2019 yılından 2024'e kadar Kim Milyoner Olmak İster?in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu olmuştu. Günümüzde ise Oktay Kaynarca sunmaktadır.