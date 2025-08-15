Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burak Deniz'den Datça'ya büyük hamle! 15 milyon TL yatırım yaptı, nedeni ortaya çıktı

Burak Deniz'den Datça’ya büyük hamle! 15 milyon TL yatırım yaptı, nedeni ortaya çıktı

Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Burak Deniz, yatırım tercihini gayrimenkulden yana kullandı. Datça’nın Kızlan köyünde 6 dönümlük bir arazi satın alan Deniz’in, şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe bir yaşam kurmayı hedeflediği öğrenildi. Ünlü oyuncunun bu arazide hayalini kurduğu çiftlik evini inşa etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

‘Kaçak’ , ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ , ‘Aşk Laftan Anlamaz’ gibi birçok dizide rol alan Burak Deniz, yatırım planlarında rotasını gayrimenkule çevirdi. 

15 MİLYON TL HARCAMIŞ

Doğal yapısı ve sakin atmosferiyle öne çıkan Datça’nın Kızlan köyünden 6 dönümlük arazi satın alan Deniz’in, bu yatırım için yaklaşık 15 milyon TL harcadığı öne sürüldü.

ŞEHİRDEN UZAK, DOĞAYA YAKIN

Şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen ünlü oyuncunun, bu alanda uzun süredir hayalini kurduğu çiftlik evini inşa etmeyi planladığı da konuşulanlar arasında. 

ÇİFTE HEDEF: HEM HUZUR HEM YATIRIM

Doğa ile iç içe, huzurlu bir yaşam hedefleyen Deniz’in bu yatırımıyla hem hayat kalitesini artırmayı hem de uzun vadeli bir kazanç sağlamayı amaçladığı da öğrenildi.

