Özge Özpirinçci’den meslektaşlarına net gönderme! Dürüstlüğü takdir topladı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programında kariyeri, annelik deneyimi ve hayat tarzına dair samimi açıklamalarda bulundu. Reklam projeleri ile ilgili konuşan Özpirinçci, yalnızca güvendiği markalarla çalıştığını vurguladı.

“ÇOCUK ÜRÜNÜ REKLAMINDA OYNAMAYAN TEK KADIN OYUNCU OLABİLİRİM”

Kariyerinin başında bir kek reklamıyla çıkış yaptığı hatırlatılan oyuncu, insanlara içtenlikle önerebileceği ürünlerin yüzü olmayı önemsediğini vurguladı.

Özpirinçci, çocuk ürünü reklamlarında hiç yer almadığını belirterek, bu alanda tek kadın oyuncu olabileceğini söyledi.

Güzel isim açıklamasında “Son dönemde pek reklamda oynamadım. Ben bir markayla iş birliği yapacaksam onu gerçekten çok sevmeliyim. O markanın güvenilir olduğundan emin olmalıyım. Bu ülkede çocuk sahibi olup herhangi bir çocuk ürünü reklamında oynamayan tek kadın oyuncu ben olabilirim. İnan bana çok teklif gelmedi, çünkü kabul etmeyeceğimi biliyorlardı” ifadelerini kullandı.