Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Özge Özpirinçci’den meslektaşlarına net gönderme! Dürüstlüğü takdir topladı

Özge Özpirinçci’den meslektaşlarına net gönderme! Dürüstlüğü takdir topladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özge Özpirinçci’den meslektaşlarına net gönderme! Dürüstlüğü takdir topladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sandık Kokusu, İlk ve Son, Kadın gibi birçok dizide oynayan Özge Özpirinçci, katıldığı programda meslektaşlarına göndermede bulundu. Şimdiye dek hiçbir çocuk ürünü reklamında yer almadığını belirten oyuncu, “Bu ülkede çocuk sahibi olup herhangi bir çocuk ürünü reklamında oynamayan tek kadın oyuncu ben olabilirim” dedi. Açıklamalarıyla bu konudaki duruşunun net olduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programında kariyeri, annelik deneyimi ve hayat tarzına dair samimi açıklamalarda bulundu. Reklam projeleri ile ilgili konuşan Özpirinçci, yalnızca güvendiği markalarla çalıştığını vurguladı.

“ÇOCUK ÜRÜNÜ REKLAMINDA OYNAMAYAN TEK KADIN OYUNCU OLABİLİRİM”

Kariyerinin başında bir kek reklamıyla çıkış yaptığı hatırlatılan oyuncu, insanlara içtenlikle önerebileceği ürünlerin yüzü olmayı önemsediğini vurguladı.

Özpirinçci, çocuk ürünü reklamlarında hiç yer almadığını belirterek, bu alanda tek kadın oyuncu olabileceğini söyledi. 

Özge Özpirinçci’den meslektaşlarına net gönderme! Dürüstlüğü takdir topladı - 1. Resim

Güzel isim açıklamasında “Son dönemde pek reklamda oynamadım. Ben bir markayla iş birliği yapacaksam onu gerçekten çok sevmeliyim. O markanın güvenilir olduğundan emin olmalıyım. Bu ülkede çocuk sahibi olup herhangi bir çocuk ürünü reklamında oynamayan tek kadın oyuncu ben olabilirim. İnan bana çok teklif gelmedi, çünkü kabul etmeyeceğimi biliyorlardı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gözler hükümetin yeni teklifinde! Memur ve memur emeklisinin zammı için kritik gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Müslüm Baba’ tır sürmeye başladı sandılar: Gerçek başka çıktı! Gören hayret ediyor - Magazin‘Müslüm Baba’ tır sürmeye başladı sandılarHastalığının sebebini açıklamıştı! Hakkı Bulut’un Ferdi Tayfur iddialarına sert yalanlama… - MagazinHastalığının sebebini açıklamıştı! Sert yalanlama gecikmediKim Milyoner Olmak İster’de maliye öğrencisinin takıldığı matematik sorusu gündem oldu! Seyirci ipten aldı - MagazinMaliye öğrencisi matematik sorusunda takıldıBoşanma haberlerine doğum günü sürpriziyle nokta koydu! Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’a jest… - MagazinBoşanma haberlerine son noktayı yaptığı jestle koyduAleyna Dalveren ile Fatih Erdem boşanıyor! Altınlarını geri isteyip nedenini açıkladı - MagazinBoşanıyorlar! Altınları geri isteyip açıkladıABD’ye yerleşen Tolga Karel’in Türkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlu seneler sonra ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - MagazinTürkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlunun son hali şoke etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...