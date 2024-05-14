Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı uyuşturucu alırken polise yakalandı! Önce inkar sonra itiraf etti

Show TV’deki Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini üstlenen 29 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek’in uyuşturucu siparişi verirken polise yakalandığı ortaya çıktı. Sipariş ettiği uyuşturucu maddesinin eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verilen Civelek’in evinde yapılan aramada ise uyuşturucuya rastlanmadı.

Şimdilerde ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in adı uyuşturucu olayına karıştı. Civelek, uyuşturucu siparişi verirken polis ekiplerine yakalanınca karakola götürüldü. Savunmasında ise önce inkar etti, daha sonra ise ilk defa kullanmak için uyuşturucu aldığını belirtti.

ŞÜPHELİDEN KOKAİN ÇIKTI

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; 29 Ekim gece saat 04.15 sıralarında Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne ekipler Ulus Mahallesi'nde sivil bir şekilde devriye görevlerini yerine getiriyordu. Ekipler, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde 2 erkek şüphelinin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu gördü. Şüphelilere GBT sorgulaması yapıldı. İkisinin de sorgulamaları temiz çıkarken, üst taramasında Selçuk’nin üzerinden peçeteye sarılı 1.1 gram taş kokain ve 0.4 gram şeffaf poşete sarılı vaziyette beyaz renkli toz halinde kokain çıktı. Uyuşturucu maddeler polislere teslim edildi.

TORBACIYA ‘GETİRDİN Mİ MALZEMELERİ’ DİYE SORDU

Bu esnada Selçuk Ç.’nin telefonu çaldı ve aynı anda bir kadının arama yapılan yere yaklaştığı görüldü. Genç kadının Selçuk Ç.’ye ‘Getirdin mi malzemeleri’ demesi polislere şoku yaşattı. Daha sonra yapılan incelemelerde genç kadının Kızılcık Şerbeti’nde oynayan Feyza Civelek olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili polis üç kişiyi de karakola götürdü.

DEKONTU PAYLAŞTI

Olay yerinde polislerle konuşan Feyza Civelek, Selçuk Ç.’nin hesabına kokain getirmesi için 6 bin lira yolladığını itiraf etti. Ancak Civelek, kokain maddesini bir arkadaşı için aldığını öne sürdü, dekontu ise polislerle paylaştı.

İLK DEFA UYUŞTURUCU MADDE KULLANACAKTIM”

Feyza Civelek, götürüldüğü polis karakolunda ise ifadelerini değiştirdi. alkollü olduğunu ilk defa uyuşturucu madde kullanmak için sipariş verdiğini öne sürdü. İfadesinde ise şunları söyledi:

“Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, 'Uyuşturucu maddeyi verin' dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu. Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. Sonra beni alıp polis merkezine getirdiler. Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm.”

Karakola götürülen Selçuk Ç. ifadesinde uyuşturucu maddeleri 6 bin liraya satmak için Feyza Civelek’e getirdiğini belirtti. Gözaltına alınan Selçuk Ç. daha sonra adliyeye sevk edildi, daha sonra çıkarıldığı mahkemede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FEYZA CİVELEK İÇİN TAKİPSİZLİK KARARI

Öte yandan Feyza Civelek hakkında sipariş ettiği uyuşturucu maddesinin eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Civelek’in evinde ve üzerinde yapılan polis aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.