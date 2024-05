Edirne Valisi Yunus Sezer, tiny house uygulamasına izin verilmeyeceğini söyledi

Son zamanlarda gündemde olan tiny houselar popülerleşmeye başlamasıyla beraber her yerde görmeye başladı. Edirne Valisi ise konu ile ilişkin görüşlerini anlattı. Vatandaşlar ise tiny house yasaklandı mı, yapılmayacak mı sorularına cevap aradı.

Küçük ev anlamında gelen yapılar gittikçe çoğalmaya başladı. Sezer, "mantar gibi türüyorlar" diyerek artık müsaade etmeyeceklerini ve kontrollere başlayacaklarını açıkladı. Yasak mı sorusu da beraberinde geldi.

2018- 2012 Küresel Ekonomik Krizin ardından batıda yapılmaya başlanan ufak evlerin daha az masraf gerektirdiği savunulurken çevreye de daha az zararı olduğu öne sürülmüştü.

10 - 30 metrekare aralığında olan tekerlekli veya sabit olarak kurulabilen evlerin kavramının başlangıcının Sarah Susanka'nın 2007 senesinde yayınladığı "The not so big house" (O kadar büyük olmayan ev) kitabı olduğu biliniyor.

Çeşitli arazilerde küçük ev olarak adlandırılan yapılara sıklıkla rastlarken son zamanlarda birçok çeşidi de ortaya çıktı. Bahçeli, havuzlu olarak seçenekler ile yapılan tiny house için Edirne Valiliği'nden yasak geldi.

Yunus Sezer, bu yapıların fazlalaştığını ifade ederek şu sözleri söyledi: