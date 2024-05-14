Edirne Valisi Yunus Sezer, tiny house uygulamasına izin verilmeyeceğini söyledi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son zamanlarda gündemde olan tiny houselar popülerleşmeye başlamasıyla beraber her yerde görmeye başladı. Edirne Valisi ise konu ile ilişkin görüşlerini anlattı. Vatandaşlar ise tiny house yasaklandı mı, yapılmayacak mı sorularına cevap aradı.
Küçük ev anlamında gelen yapılar gittikçe çoğalmaya başladı. Sezer, "mantar gibi türüyorlar" diyerek artık müsaade etmeyeceklerini ve kontrollere başlayacaklarını açıkladı. Yasak mı sorusu da beraberinde geldi.
2018- 2012 Küresel Ekonomik Krizin ardından batıda yapılmaya başlanan ufak evlerin daha az masraf gerektirdiği savunulurken çevreye de daha az zararı olduğu öne sürülmüştü.
10 - 30 metrekare aralığında olan tekerlekli veya sabit olarak kurulabilen evlerin kavramının başlangıcının Sarah Susanka'nın 2007 senesinde yayınladığı "The not so big house" (O kadar büyük olmayan ev) kitabı olduğu biliniyor.
Çeşitli arazilerde küçük ev olarak adlandırılan yapılara sıklıkla rastlarken son zamanlarda birçok çeşidi de ortaya çıktı. Bahçeli, havuzlu olarak seçenekler ile yapılan tiny house için Edirne Valiliği'nden yasak geldi.
Yunus Sezer, bu yapıların fazlalaştığını ifade ederek şu sözleri söyledi:
“Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu tiny house adı altında 'römork' diyor adam 'plakası var' diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor. Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi.
Buranın sağlıksız bir şekilde yapılaşmasına izin vermememiz lazım. Gelecek nesillere, evlatlarınıza güzel bir Saros Körfezi, güzel bir Keşan, güzel bir Enez bırakalım. Hayır duasıyla yad etsinler. Şimdi herkese müsaade edersek bunun altından kalkamayız. Bununla ilgili hukuki gerekçelerimiz de var.”
Kaynak: Türkiye Gazetesi