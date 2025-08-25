Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kartepe su kesintisi listesi paylaşıldı! Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kartepe su kesintisi listesi paylaşıldı! Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kartepe su kesintisi listesi paylaşıldı! Kocaeli&#039;de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Kocaeli, Kartepe, Su Kesintisi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) su kesintisi programına göre, Kartepe'de bugün su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatleri itibarıyla musluklardan su akmayan vatandaşlar İSU su kesintisi programını araştırmaya başladı. Peki, Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar....

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bugün bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Arıza ya da planlı kesintiler sebebiyle su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta biteceği belli oldu.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) su kesintisi programına göre, bazı ilçelerdeki kesinti gün boyu devam edecek. Sabah saatlerinden itibaren ''Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap aranmaya başlandı.,

Kartepe su kesintisi listesi paylaşıldı! Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

KARTEPE'DE SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Kartepe su kesintisi listesi paylaşıldı! Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

DUMLUPINAR MAH. / KARTEPE

25 Haziran 2025 tarihinde Kartepe'de 16:41 ile 19:00 saatleri arasında şebeke arızası nedeniyle elektrikler kesilecektir.

KOCAELİ'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Kocaeli'nin İzmit, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde sabah saatleri itibarıyla su kesintisi yaşanacaktır. Sular, belli saat aralıklarıda geri gelecektir.

İşte, 25 Ağustos Pazartesi planlı kesintisi listesi..

Kartepe su kesintisi listesi paylaşıldı! Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 3. Resim

YAHYAKAPTAN Mah. / İZMİT

25/08/2025 15:21:00 ile 25/08/2025 17:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Kartepe su kesintisi listesi paylaşıldı! Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 4. Resim

YUKARI MAH. / GÖLCÜK

25/08/2025 15:21:10 ile 25/08/2025 17:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Kartepe su kesintisi listesi paylaşıldı! Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 5. Resim

TOPÇULAR MAH. / GÖLCÜK

25/08/2025 15:21:10 ile 25/08/2025 17:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

Kartepe su kesintisi listesi paylaşıldı! Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 6. Resim

ERTUĞRUL GAZİ MAH. / KARTEPE

25/08/2025 16:41:35 ile 25/08/2025 19:00:03 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbulspor-Manisa FK maçı saat kaçta, nereden izlenir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbulspor-Manisa FK maçı saat kaçta, nereden izlenir? - Haberlerİstanbulspor-Manisa FK maçı saat kaçta, nereden izlenir?Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? - HaberlerTürkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerDidim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek?Enes Batur kimdir, mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri - HaberlerEnes Batur kimdir, mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeriİBB yurt başvuru 2025-2026: İBB Yurt başvurusu ne zaman başlayacak? - HaberlerİBB yurt başvuru 2025-2026: İBB Yurt başvurusu ne zaman başlayacak?Ersin Görkem kimdir? Bestemsu Özdemir ile evleniyor - HaberlerErsin Görkem kimdir? Bestemsu Özdemir ile evleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...