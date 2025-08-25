Kartepe su kesintisi listesi paylaşıldı! Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bugün bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Arıza ya da planlı kesintiler sebebiyle su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta biteceği belli oldu.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) su kesintisi programına göre, bazı ilçelerdeki kesinti gün boyu devam edecek. Sabah saatlerinden itibaren ''Kocaeli'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap aranmaya başlandı.,

DUMLUPINAR MAH. / KARTEPE

25 Haziran 2025 tarihinde Kartepe'de 16:41 ile 19:00 saatleri arasında şebeke arızası nedeniyle elektrikler kesilecektir.

KOCAELİ'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Kocaeli'nin İzmit, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde sabah saatleri itibarıyla su kesintisi yaşanacaktır. Sular, belli saat aralıklarıda geri gelecektir.

İşte, 25 Ağustos Pazartesi planlı kesintisi listesi..

YAHYAKAPTAN Mah. / İZMİT

25/08/2025 15:21:00 ile 25/08/2025 17:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

YUKARI MAH. / GÖLCÜK

25/08/2025 15:21:10 ile 25/08/2025 17:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

TOPÇULAR MAH. / GÖLCÜK

25/08/2025 15:21:10 ile 25/08/2025 17:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

ERTUĞRUL GAZİ MAH. / KARTEPE

25/08/2025 16:41:35 ile 25/08/2025 19:00:03 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.