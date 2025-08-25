Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Dikili su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek?

Dikili su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İZSU tarafından yapılan son duyuru ile beraber güncel su kesintisi program belli oldu. İzmir'de yaşayan vatandaşların yakından takip ettiği su kesintileriyle ilgili detaylar netleşti. Peki, İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek? İşte, 25 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi

İzmir su kesintileri ile ilgili İZSU'dan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kuraklığa bağlı baraj seviyelerinde gerileme, planlı bakım ve onarım çalışmaları gibi nedenlerden kaynaklı İzmir'in bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor.

İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek? İşte İZSU'nun su kesintisi planı hakkındaki açıklamaları...

Dikili su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek? - 1. Resim 

İZMİR'DE BUGÜN SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Bugün İzmir'de Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun ve Kınık ilçelerinde su kesintileri aralıklarla devam ediyor. 

25 Ağustos Pazartesi günü İzmir'de sular belli bir süre sonra gelecektir. Detaylı bilgiye ulaşmak için İZSU'nun resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dikili su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek? - 2. Resim

25 AĞUSTOS İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ

DİKİLİ SU KESİNTİSİ

25 Ağustos 2025 Pazartesi günü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
