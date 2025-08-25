Dikili su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek?

İzmir su kesintileri ile ilgili İZSU'dan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kuraklığa bağlı baraj seviyelerinde gerileme, planlı bakım ve onarım çalışmaları gibi nedenlerden kaynaklı İzmir'in bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor.

İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek? İşte İZSU'nun su kesintisi planı hakkındaki açıklamaları...

İZMİR'DE BUGÜN SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Bugün İzmir'de Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun ve Kınık ilçelerinde su kesintileri aralıklarla devam ediyor.

25 Ağustos Pazartesi günü İzmir'de sular belli bir süre sonra gelecektir. Detaylı bilgiye ulaşmak için İZSU'nun resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

25 Ağustos 2025 Pazartesi günü