Dikili su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek?

İZSU tarafından yapılan son duyuru ile beraber güncel su kesintisi program belli oldu. İzmir'de yaşayan vatandaşların yakından takip ettiği su kesintileriyle ilgili detaylar netleşti. Peki, İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek? İşte, 25 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi
İzmir su kesintileri ile ilgili İZSU'dan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kuraklığa bağlı baraj seviyelerinde gerileme, planlı bakım ve onarım çalışmaları gibi nedenlerden kaynaklı İzmir'in bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor.
İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek? İşte İZSU'nun su kesintisi planı hakkındaki açıklamaları...
İZMİR'DE BUGÜN SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
Bugün İzmir'de Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun ve Kınık ilçelerinde su kesintileri aralıklarla devam ediyor.
25 Ağustos Pazartesi günü İzmir'de sular belli bir süre sonra gelecektir. Detaylı bilgiye ulaşmak için İZSU'nun resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
25 AĞUSTOS İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, MALTEPE
|24.08.2025 saat 17:30 ile 20:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanıma bağlı olarak basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır.
|BORNOVA
|EVKA 3
|25.08.2025 saat 12:25 ile 14:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|112 sokak içinde bulunan arzadan dolayı bölge vanası kapalıdır.
|BORNOVA
|ÇAMKULE
|25.08.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4699 SOKAK NO. 23 ÖNÜ İÇİN.
|ÇEŞME
|GERMİYAN
|25.08.2025 saat 11:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Anaboru arızası nedeniyle 27068 sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|25.08.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Çandarlı mahallesinde meydana gelen anaboru arızasından dolayı su kesintisi yaşanacaktır.
|DİKİLİ
|CUMHURİYET, GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY
|25.08.2025 saat 12:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Bahçeli bölgesinde gediz edaş ın planlı bakım çalışması sonucu oluşacak elektrik kesintisinden dolayı cumhuriyet , ismetpaşa, gazipaşa ve salimbey mahallelerinin de su kesintisi yaşanacaktır
|FOÇA
|CUMHURİYET
|25.08.2025 saat 11:56 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle.
|KARABURUN
|TEPEBOZ
|25.08.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Tepeboz mahallesi yeniliman küme evleri mevkinde yapımı devam eden kanalizasyon şebekesi inşaatı çalışması esnasında yüklenici firma kazısında oluşan içme suyu şebekesi arızası nedeni ile su kesintisi yapılmıştır. kesintiden yeniliman küme evleri etkilenecektir.
|KINIK
|POYRACIK
|25.08.2025 saat 10:12 ile 13:12 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Poyracık mahallesi yukarı hamam sokakta ana boru arızası nedeniyle poyracık mahallesinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.
|KINIK
|AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI
|24.08.2025 saat 15:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|İKLİM ŞARTLARINDAN DOLAYI YERALTI SU KAYNAKLARINDAKİ AZALMA VE YOĞUN KULLANIM NEDENİYLE KINIK MERKEZ MAHALLELERİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANILACAK
